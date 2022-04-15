"متحدث التجارة": رصد متاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية

يُذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية أقرّ 13 معيار امتثال للمتاجر الإلكترونية يجب توافرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين، وهي: توفير رقم هاتف للتواصل، والبريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، والدفع الإلكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتطلب المعايير، الإفصاح عن الوقت المحدّد للرد على الشكوى، والوقت المحدّد لمعالجة الشكوى، والإفصاح عن وقت التوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة.