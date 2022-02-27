متحدث "الصحة": ‏استخدام الكمامات أمر وسلوك صحي وإيجابياته تتجاوز تفاعلنا مع الجائحة فقط

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن لبس الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، كبقية الإجراءات والتدابير الوقائية الأخرى خاضعة للتقييم وما يستجد من تدخلات تناسب أي مرحلة نكون فيها.

جاء ذلك في رده على سؤال في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا اليوم: هل سيتم الاستغناء عن "الكمامة" بعد انخفاض الحالات؟ حيث قال: "لاحظتم جميعًا ان استخدام الكمامات أمر وسلوك صحي وإيجابياته تتجاوز تفاعلنا مع الجائحة فقط"، مشيرًا إلى انخفاض الأمراض التنفسية كالإنفلونزا وغيرها في مختلف الأمراض، وهذا من ثمار العديد من السلوكيات الصحية، ومن ضمنها لبس "الكمامات".

وأوصى متحدث "الصحة" بالمحافظة على السلوكيات والعادات الصحية، ومنها "لبس الكمامة عند الحاجة وعند الضرورة في أماكن الازدحام والأماكن التي تكون فيها التهوية غير جيدة أو عند وجود عارض صحي تنفسي من أجل صحتنا وصحة مجتمعنا".

وشدد "العبدالعالي" على ضرورة الاستمرار والمحافظة على السلوكيات والعادات الصحية الوقائية التي اكتسبناها، فهي أكبر بكثير من أن نعاملها معاملة الارتباط بالجائحة فقط، وإنما هي لصحتنا ولحياتنا بشكل مستمر.