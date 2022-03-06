‫ متحدث الصحة: منحنى الحالات شهد نزولاً بنسبة 95% وانخفاض الحالات الحرجة 62%

من جانبه أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، وبفضل الله ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفاعلة من الجهات كافة، والتقدم ـ ولله الحمد ـ في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، اعتبارًا من يوم (السبت 2/ 8/ 1443هـ الموافق 5/ 3/ 2022 م)، وذلك وفقًا لما يلي:

أولًا: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

ثانيًا: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

ثالثًا: عدم اشتـــراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار في الإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

رابعًا: عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة.

خامسًا: يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

سادسًا: إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

سابعًا: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول المشار إليها في البيان المعلن.

وبهذا الصدد، أشار إلى اشتراط التأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) على تأشيرات الزيارة بأنواعها، والتي تشمل تأشيرة الزيارة للعمرة والسياحة، خلال بقائهم داخل المملكة أو تمديد التأشيرة أو عند الخروج والدخول المتعدد، مؤكدًا أيضًا على دخول المقيمين للمملكة بغض النظر عن حالة التحصين.