متحدث المركز الوطني للعمليات 911: نتلقى البلاغات بعدة لغات ونتعامل معها بكل حرفية

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية المقدم مهندس أحمد بن حمدان شرف، لـ"سبق" إن "مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في منطقة مكة المكرمة يولي البلاغات الواردة من الزوار والمعتمرين أعلى درجات الاهتمام والعناية في جميع الحالات، سواء كانت خدمية أو أمنية أو إنسانية".