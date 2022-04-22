متحدث المركز الوطني للعمليات 911: نتلقى البلاغات بعدة لغات ونتعامل معها بكل حرفية

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية المقدم مهندس أحمد بن حمدان شرف، لـ"سبق" إن "مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في منطقة مكة المكرمة يولي البلاغات الواردة من الزوار والمعتمرين أعلى درجات الاهتمام والعناية في جميع الحالات، سواء كانت خدمية أو أمنية أو إنسانية".
وأضاف: "يضم المركز موظفين مختصين يتعاملون مع المكالمات كافة بدقة واحترافية عالية بعدد من اللغات، حيث تم تكثيف الجهود في الموسم بزيادة القوة البشرية خدمةً لضيوف الرحمن".
وأوضح أن المركز يحتوي على نظام آلي متطور يظهر موقع وبيانات المتصل لتقييم بلاغه وتحديد الجهة التي يتم إرساله إليها حسب الاختصاص ونوعية الخدمة المطلوبة، وتقييمها لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطويرها.