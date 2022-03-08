متحدث "مشروع حافلات مكة" لـ"سبق": التقديم على وظيفة "سائق" متاح للسعوديات
كشف المتحدث باسم مشروع حافلات مكة المكرمة في المركز الموحد للنقل في مكة التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور ريان الحازمي، عن ملامح أول مشروع نقل عام في مكة، وكيف سيتم الاستفادة منه خلال شهر رمضان المقبل، وعن مدى استفادة الطلاب والطالبات من خدمة الحافلات، وعدد الحافلات المتوقع أن تعمل في المشروع وما يميزها عن غيرها.
وأكد أن السعوديات بإمكانهن التقديم على وظيفة قائدة حافلة وفق الشروط، لافتاً إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من المشروع بجميع مراحله ومساراته.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث باسم مشروع حافلات مكة الدكتور ريان الحازمي في تصريح خاص لـ"سبق": "لدينا هوية بصرية موحدة للمشروع تم تطبيقها على محطات ونقاط توقف الحافلات في مدينة مكة، وتتوزع شبكة الحافلات بمدينة مكة المكرمة على 12 مساراً تخدمها 425 محطة توقف تقريبًا وأربع محطات رئيسية في المنطقة المركزية. وتم الأخذ بالاعتبار خلال مرحلة دراسة تحديد تعرفة الأجرة، كافة الفئات المستحقة للمزايا المختلفة من (كبار السن، الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب)".
وأضاف: "سيكون هناك جدول رحلات ثابت ومعتمد على جدولة زمنية ويمكن للركاب الحصول على جداول الرحلات عن طريق لوحات المعلومات الذكية في المحطات وعن طريق التطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني المخصص للخدمة".
وعن مدى الاستفادة من خدمة النقل في شهر رمضان المقبل، والمحطات التي ستعمل في الشهر الكريم، قال "الحازمي": "خلال شهر رمضان سيكون هناك عدد أكبر من المسارات التي تم تشغيلها بالإضافة إلى مسار 7A الذي بدأ يعمل به مؤخراً، بشكل مستمر بين محطة قطار الحرمين السريع ومحطة جبل عمر القريبة من ساحات المسجد الحرام؛ وعند اكتمال المشروع سيكون هناك أربع محطات رئيسية مركزية لتسهيل وصول السكان والزوار إلى أحياء مكة المختلفة بالإضافة للمسجد الحرام".
وفيما يخص عدد الحافلات المتوقع أن تعمل في النقل بمكة وما الذي يميزها عن غيرها، قال: "يبلغ عددها 400 حافلة، مقسمة إلى حافلات عادية بعدد 240 بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبًا، وحافلات مفصلية بعدد 160 حافلة بسعة استيعابية تبلغ 125 شخصًا، تم تصنيعها وفق أعلى المواصفات العالمية. وتتميز الحافلات بأنظمة إطفاء حريق في كل حافلة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وأنظمة الحماية من خلال (كاميرات) المراقبة داخل وخارج الحافلة نظام تفادي الاصطدام، وشاشات إلكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها، ونظام (هيدروليك) لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب توفر أماكن لعربات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمة الإنترنت (الواي فاي) في كل حافلة ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة، ونظام جدولة الحافلة بفعالية لتلائم احتياج النقل كالأيام العادية وأوقات الذروة والمواسم تصل إلى 24 ساعة تشغيل يوميًا".
وكشف المتحدث باسم مشروع حافلات مكة أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق مسار 6 والذي سيخدم شريحة طلاب جامعة أم القرى. مؤكداً أن ١٠٠٪ من السائقين في المرحلة التجريبية الأولى والتي بدأت بمسار 7A كفاءة وطنية نفخر بهم، تم تدريبهم على أحدث أجهزة المحاكاة على قيادة الحافلات، إضافةً إلى التدريب الميداني وهم مؤهلون للقيادة وبشكل احترافي، ونحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبهم ومنحهم الرخص والشهادات المهنية.
وعن مدى السماح للسعوديات بالالتحاق بوظيفة سائقات ضمن سعودة قيادة الحافلات، قال "الحازمي": "بإمكان السعوديات التقديم على وظيفة سائق في حال انطبقت عليهن الشروط المتعلقة بذلك وتمر بمرحلتين هما؛ المرحلة التقديمية ومرحلة تدريبية أو تأهيلية".
وختم تصريحه بقوله خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من المشروع بجميع مراحله ومساراته.