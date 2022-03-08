متحدث "مشروع حافلات مكة" لـ"سبق": التقديم على وظيفة "سائق" متاح للسعوديات

وفيما يخص عدد الحافلات المتوقع أن تعمل في النقل بمكة وما الذي يميزها عن غيرها، قال: "يبلغ عددها 400 حافلة، مقسمة إلى حافلات عادية بعدد 240 بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبًا، وحافلات مفصلية بعدد 160 حافلة بسعة استيعابية تبلغ 125 شخصًا، تم تصنيعها وفق أعلى المواصفات العالمية. وتتميز الحافلات بأنظمة إطفاء حريق في كل حافلة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وأنظمة الحماية من خلال (كاميرات) المراقبة داخل وخارج الحافلة نظام تفادي الاصطدام، وشاشات إلكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها، ونظام (هيدروليك) لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب توفر أماكن لعربات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمة الإنترنت (الواي فاي) في كل حافلة ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة، ونظام جدولة الحافلة بفعالية لتلائم احتياج النقل كالأيام العادية وأوقات الذروة والمواسم تصل إلى 24 ساعة تشغيل يوميًا".