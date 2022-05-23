"متحدث هيئة الإحصاء": لم يتم إيقاع أي غرامة مالية.. وتعاون كبير من المواطنين والمقيمين مع منسوبي تعداد 2022

أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني، أن مراحل تعداد السعودية 2022م، تسير وفقًا لما هو مخطط له؛ مبينًا أن مرحلة العد الفعلي تجد تجاوبًا وتعاونًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، وحالات محدودة يتم رصدها من قبل الباحثين تصنف في إطار الامتناع، ويجري التعامل معها وفق ما يحقق استكمال المشاركة ميدانيًّا.