محليات

"متحدث هيئة الإحصاء": لم يتم إيقاع أي غرامة مالية.. وتعاون كبير من المواطنين والمقيمين مع منسوبي تعداد 2022

"متحدث هيئة الإحصاء": لم يتم إيقاع أي غرامة مالية.. وتعاون كبير من المواطنين والمقيمين مع منسوبي تعداد 2022
المتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء محمد الدخيني
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني، أن مراحل تعداد السعودية 2022م، تسير وفقًا لما هو مخطط له؛ مبينًا أن مرحلة العد الفعلي تجد تجاوبًا وتعاونًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، وحالات محدودة يتم رصدها من قبل الباحثين تصنف في إطار الامتناع، ويجري التعامل معها وفق ما يحقق استكمال المشاركة ميدانيًّا.

وأكد الدخيني أنه لم يتم إيقاع أي غرامة مالية، مبينًا أن حالات الرفض المرصودة لا ترقى إلى تفعيل الصلاحية الممنوحة للهيئة ضمن تنظيمها والمتعلقة بالغرامات؛ مشيدًا بالتعاون الذي يلقاه باحثو التعداد من السكان.

الهيئة العامة للإحصاء
محمد الدخيني

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