متحديًا الظروف والصعوبات.. مواطن يوصل ابنه إلى المدرسة بدراجة هوائية.. وهذه أمنيات طفله

ولم يمنع جهد الصيام في رمضان وتقلبات الطقس نهارًا، الأب جواد أبو طبلة "55 عامًا" في مدينة الهفوف، من توصيل ابنه بندر إلى المدرسة يوميًّا على الدراجة الهوائية في رحلة مليئة بالحب والحنان والجهاد وكلمات دعم وتشجيع على الحضور يوميًّا للمدرسة وعدم الغياب؛ لإكسابه الجدية والانضباط فشعاره: "اليوم نتعب ونشقى وغدًا نرتاح وننعم".