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متحديًا الظروف والصعوبات.. مواطن يوصل ابنه إلى المدرسة بدراجة هوائية.. وهذه أمنيات طفله
في رحلة مليئة بالحب والحنان والجهاد وكلمات دعم وتشجيع على الحضور
يقوم المواطن جواد أبو طبلة يوميًّا بإيصال ابنه إلى المدرسة على دراجته الهوائية متسلحًا بنظرة شموخ وتحدٍ للظروف والصعوبات.
ولم يمنع جهد الصيام في رمضان وتقلبات الطقس نهارًا، الأب جواد أبو طبلة "55 عامًا" في مدينة الهفوف، من توصيل ابنه بندر إلى المدرسة يوميًّا على الدراجة الهوائية في رحلة مليئة بالحب والحنان والجهاد وكلمات دعم وتشجيع على الحضور يوميًّا للمدرسة وعدم الغياب؛ لإكسابه الجدية والانضباط فشعاره: "اليوم نتعب ونشقى وغدًا نرتاح وننعم".
ويحلم الطفل الصغير برد الجميل وشراء سيارة لوالده؛ إذ يقول الطالب بندر "8 سنوات" في تقرير لقناة الإخبارية: "إذا كبرت سوف أشتري سيارة لوالدي وأقله فيها، وأنا الذي سأقودها؛ لأن والدي يقوم بتوصيلي يوميًّا بالدراجة للمدرسة، ويشجعني على الدراسة وطلب العلم".