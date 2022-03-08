متخصصات: الشركات التي تعتمد على التنوع وتمكين المرأة تجذب المستثمرين

أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة نوف بنت عبدالعزيز التركي أن المرأة السعودية متى ما وجدت البيئة الخصبة والفرص المناسبة فإن ذلك يساعدها على تطوير نفسها وتحقيق التقدم، لافتة إلى أن تمكين المرأة في مجالس الإدارات يُسهم في تنوع القرار وإشراك النصف الثاني من المجتمع في جميع الاهتمامات والقرارات.
وأشارت "التركي" إلى أن الشركات التي تعتمد على التنوع والمشاركة وتمكين المرأة تجذب المستثمرين أكثر من الشركات الأخرى لأنهم يعلمون بأن الشركات من النوع الأول منفتحة أكثر وشمولية في الوقت نفسه.
جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة، حيث جاءت ليوم المرأة العالمي بعنوان: المرأة السعودية فخر واعتزاز، احتضنها مقر الغرفة الرئيس.
وشهد اللقاء الذي عقد بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة أغاريد بنت إحسان عبدالجواد ومشاركة عضو مجلس إدارة الغرفة نوف بنت عبدالعزيز التركي تفاعلاً لافتًا من الحضور، كما شارك في حلقة النقاش الرئيس التنفيذي لشركة وصاية العالمية للاستثمار بشركة أرامكو السعودية شيلا بنت عذيب الرويلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لطيفة بنت عبدالله العفالق، وأدار الحلقة مدير إدارة التجارة الإلكترونية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مرام الجشي.
وأوضحت عبدالجواد خلال حلقة النقاش أنه في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة السعودية من تمكينٍ على كل المستويات، ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل بحسب إحصاءات العام 2021 إلى قرابة 34 %.
وقالت عبدالجواد إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-انطلقت وفقًا لرؤية واضحة حققّت الإنصاف بين الجنسين ووفّرت فرصًا لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية الحاصلة، فأصبحت المرأة السعودية أمام إنجازات ومكاسب متتالية.
وأشارت عبدالجواد إلى أن المرأة السعودية بدأت تجني الثمار وتضع بصمتها في بناء مجتمعها، من الولوج إلى مختلف القطاعات والمجالات التي تمتد من التعليم والرياضة إلى القضاء والقطاعات العسكرية لتصل إلى المناصب السياسية والمراكز الإدارية العليا.
وقالت إن هذه الإنجازات والمكتسبات، تستوجب منا جميعًا الوصول بأدائنا إلى مستوى عالٍ من الجودة والفعالية، حتى نكون على قدر الثقة والتقدير، التي منحنا إياها ولاة أمورنا، وأن نسعى جاهدين إلى المشاركة الجادة في تحقيق مستهدفات وتطلعات رؤيتنا الطموحة، التي شددت على أن المرأة أحد أهم عناصر انطلاق المملكة نحو المستقبل.
من ناحية أخرى قالت الرويلي خلال حلقة النقاش إن العنصر النسائي يشغل ما نسبته 33 بالمائة في شركة وصاية كما أن السيدات في الشركة يتميزن بتحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص نجاح، مؤكدة أن المرأة متى ما وجدت الفرصة المناسبة والدعم في مختلف المجالات فإنها تبدع ولا ترضى إلا أن تكون قيمة مضافة للمنشأة.
وأما العفالق فتحدثت عن حرص السيدات بتقديم المبادرات مبينة أن الجمعية استطاعت تقديم خدمات تصقل مواهب وشغف السيدات وتؤهلهن إلى سوق العمل، من خلال تقديم الدعم في عدة مسارات مختلفة تبدأ بالتدريب والتثقيف والتأهيل ومن ثم المتابعة وذلك لتعزيز فرص النجاح لديهن.