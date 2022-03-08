متخصصات: الشركات التي تعتمد على التنوع وتمكين المرأة تجذب المستثمرين

وقالت إن هذه الإنجازات والمكتسبات، تستوجب منا جميعًا الوصول بأدائنا إلى مستوى عالٍ من الجودة والفعالية، حتى نكون على قدر الثقة والتقدير، التي منحنا إياها ولاة أمورنا، وأن نسعى جاهدين إلى المشاركة الجادة في تحقيق مستهدفات وتطلعات رؤيتنا الطموحة، التي شددت على أن المرأة أحد أهم عناصر انطلاق المملكة نحو المستقبل.