متخصّص في الاقتصاديات: التأمين الطبي سيخدم المواطن ليستفيد من المستشفيات الحكومية والخاصة

ذكر المتخصّص في اقتصاديات الموارد البشرية هشام بن علي؛ أن العناية بالمرضى والمواطنين هي مسؤولية كبرى، والدولة ولا تستطيع أن تلعب دوراً في أنها تعالج المريض، وفي الوقت نفسه يكون لها مورد مالي من هذه العملية، وأن تقدم خدمات مجانية للمواطنين.
وأضاف، إن القطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات استنزافاً لاقتصاديات الدول.
وقال: "التأمين الطبي يستهدف خدمة المواطن، بحيث يقدر يستفيد من جميع الخدمات بالمستشفيات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهذا من شأنه أن يفرض تحديات جديدة على المجتمع والقطاع الصحي".. جاء ذلك في برنامج "هنا الرياض" على قناة "الإخبارية".
وواصل: الخطوة جيدة، ونحمد الله أنها جاءت في الوقت الذي تمر به المملكة بـ "رُزمة" من التحديات وكمية كبيرة من النشاطات الاقتصادية التي تسهم في رفع اقتصادات المملكة، ورفع الدخل القومي، ما يؤدي إلى رفاهية المواطن في نهاية المطاف.