متخصّص في الاقتصاديات: التأمين الطبي سيخدم المواطن ليستفيد من المستشفيات الحكومية والخاصة

ذكر المتخصّص في اقتصاديات الموارد البشرية هشام بن علي؛ أن العناية بالمرضى والمواطنين هي مسؤولية كبرى، والدولة ولا تستطيع أن تلعب دوراً في أنها تعالج المريض، وفي الوقت نفسه يكون لها مورد مالي من هذه العملية، وأن تقدم خدمات مجانية للمواطنين.