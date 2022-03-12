متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركتهم في "جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم"

من جهته، بيَّن المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن عدد المتسابقين المتأهلين للتصفيات النهائية من مكة بلغ 8 من البنين، و8 من البنات، يتنافسون في عدد من فروع الجائزة الستة.