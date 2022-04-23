متضرِّر "حادثة النخلة" بالرياض يكشف لـ"سبق" التفاصيل.. واتصال من المرور يُغيِّر مجرى التقرير

وفي التفاصيل، قال "سعود السعيد" لـ"سبق": "الحادث وقع الساعة الـ3:30 عصر يوم الخميس الماضي أثناء السير على طريق الدائري الشمالي بالرياض، بالتحديد بين مخرج 4 ومخرج 5 باتجاه الشرق. وكان الطريق وقتها مزدحمًا، وفي الوقت نفسه هبَّت رياح قوية جدًّا. في البداية تطايرت حبيبات من الحجارة الصغيرة، وإذا بي أفُاجَأ بصوت قوي لسقوط نخلة؛ ثبَّت السيارة في مكانها. ولله الحمد كان سقوط النخلة خلف رأسي. بعد ذلك هدأت الرياح، وتم الاتصال بمركز العمليات 911، وتم مباشرة الحادث من قِبل المرور ومحقِّق نجم".