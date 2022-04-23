متضرِّر "حادثة النخلة" بالرياض يكشف لـ"سبق" التفاصيل.. واتصال من المرور يُغيِّر مجرى التقرير

كشفت "سبق" تفاصيل مقاطع الفيديو المتداوَلة حول "حادثة النخلة" بالرياض، وكيف نجا السائق، وتفاعُل إدارة مرور السعودية مع الحادث، الذي دُوِّن بتحمُّل السائق الخطأ بنسبة 100% ضد النخلة التي سقطت من جراء الرياح عصر الخميس الماضي، قبل أن يتم تعديل نسبة الخطأ لصالح المواطن المتضرر.
وعلمت "سبق" أن الإدارة العامة للمرور سحبت ملف الحادث للتحقيق في أسباب الخطأ، واتخاذ اللازم لمنع تكراره.
وفي التفاصيل، قال "سعود السعيد" لـ"سبق": "الحادث وقع الساعة الـ3:30 عصر يوم الخميس الماضي أثناء السير على طريق الدائري الشمالي بالرياض، بالتحديد بين مخرج 4 ومخرج 5 باتجاه الشرق. وكان الطريق وقتها مزدحمًا، وفي الوقت نفسه هبَّت رياح قوية جدًّا. في البداية تطايرت حبيبات من الحجارة الصغيرة، وإذا بي أفُاجَأ بصوت قوي لسقوط نخلة؛ ثبَّت السيارة في مكانها. ولله الحمد كان سقوط النخلة خلف رأسي. بعد ذلك هدأت الرياح، وتم الاتصال بمركز العمليات 911، وتم مباشرة الحادث من قِبل المرور ومحقِّق نجم".
وأضاف: "تقرير نجم تم فيه تحميلي المسؤولية بنسبة 100%! وبعد سؤال المحقق أفاد بأن ذلك وفق النظام، وبإمكاني رفع اعتراض! بعد ذلك تواصل معي المدير العام لمرور السعودية للاطمئنان على الحالة الصحية، والسؤال عن مجريات الحادث".
وتابع "السعيد": "بعد ذلك تواصل معي نائب رئيس قطاع العمليات بشركة نجم، وأفاد بتشكيل لجنة لتعديل تقرير المسؤولية، وإثر ذلك تم تعديل التقرير، وتعديل نسبة الخطأ لصالحي بنسبة 100% ضد النخلة".
وقدم "السعيد" شكره للإدارة العامة للمرور، وعلى رأسها اللواء سلمان الجميعي، على تفاعلهم وحُسن تعاملهم في موقع الحادث. لافتًا إلى أنه كان وحيدًا أثناء الحادث، ولم يُصَب بأي أذى -ولله الحمد-.