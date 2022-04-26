متطوع كشفي يُعيد الابتسامة لأم وابنتها فُقِدتا داخل الحرم المكي

وتمكّن الكشاف أن يرسم الابتسامة على محيا الأم وابنتها، مما جعلهما يدعوان له كثيراً، وتعبران عن إعجابهما بالموقف النبيل من ذلك الكشاف الذي اعتبرتاه أحد النماذج المشرفة للشباب السعودي الذين يسهمون في خدمة المعتمرين، والذي هو امتداد كما وصفتا ذلك الأمر بالعناية والرعاية التي توليها المملكة من تسهيلات لقاصدي بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن، وسألتا الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها.