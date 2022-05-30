"متمم" يسلط الضوء على جهود المملكة في المالية الإسلامية

ينظّم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، مساء اليوم، لقاءً افتراضياً بعنوان "المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية"، بالتزامن مع حوارات مؤتمر القطاع المالي؛ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، الذي يُنظمه شركاء البرنامج ممثلين في: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية.