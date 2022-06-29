"متمم" يناقش الاستثمار الرياضي ودوره في النمو الاقتصادي

ينظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" مساء اليوم، لقاءً افتراضيًّا بعنوان "الاستثمار الرياضي ودوره في النمو الاقتصادي"، بمشاركة كل من مستشار وكيل التخطيط الاستراتيجي والاستثمار بوزارة الرياضة نايف الدوسري، والمستشار في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي خالد الربيعان، والرئيس التنفيذي لشركة FG SPORTS الدكتور مقبل بن جديع.
ويناقش اللقاء واقع الرياضة الذي يتعدى كونها هواية وترفيهًا، إلى وجودها الفعلي كصناعة واستثمار، والتعريف بأهمية الاستثمار في القطاع الرياضي، ومدى وجود لوائح وسياسات تدعم منظومة الاستثمار في القطاع الرياضي في المملكة.
ويتطرق اللقاء إلى الحديث عن إسهام القطاع الرياضي في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور القطاع الخاص ورواد الأعمال في الاستثمار في قطاع الرياضة.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها؛ انطلاقًا من دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية والاقتصادية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي، ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة مساءً يوم الأربعاء 29 يونيو 2022م.