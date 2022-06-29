"متمم" يناقش الاستثمار الرياضي ودوره في النمو الاقتصادي

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها؛ انطلاقًا من دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية والاقتصادية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي، ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة مساءً يوم الأربعاء 29 يونيو 2022م.