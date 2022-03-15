"متمم" ينظم لقاءً افتراضيًا لمناقشة أثر التصنيف الائتماني على صندوق الاستثمارات

وتفصيلاً، يستضيف اللقاء مدير إدارة استشارات وتخطيط التمويل الاستثماري بقسم التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة عبد الله شاكر، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، ويديره أستاذ الإعلام الاقتصادي المساعد الدكتور شجاع البقمي، لمناقشة عددٍ من المحاور أبرزها أثر التصنيف الائتماني على نمو اقتصاد المملكة عالميًا، وحجم استثمارات الصندوق داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى دوره في نمو وتحول الاقتصاد السعودي وفق أهداف ورؤية المملكة 2030.