متنوعة وفعّالة.. ما البرامج التي تعتمد عليها المملكة في خفض معدل البطالة؟

وتقوم خطة الحكومة في مكافحة البطالة على الخفض التدريجي لمعدلها، فقد بلغ معدل البطالة 12.9 في المئة بين عامي 2016 و2018، لكنها شهد تراجعاً ملموساً في السنوات اللاحقة حتى بلغ 11 في المئة في الربع الرابع من عام 2021م، ثم انخفض إلى 10.1 في المئة في الربع الأول من عام 2022، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الخميس)، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق له، وهو تحسن لافت يتوافق تماماً مع ما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018م قائلاً: "أرى أن معدل البطالة سيبدأ في الانخفاض بدءًا من عام 2019 حتى يصل إلى 7 في المئة عام 2030 على النحو المستهدف في الرؤية".