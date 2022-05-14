متى تخف العواصف؟ إجابة لـ "المسند" تجلب معها "خريطة الغبار والرياح"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم الرياح الشمالية؛ قد تثير الغبار على أجزاءٍ واسعة من دول الخليج والمنطقة الشرقية وأجزاءٍ من الوسطى والكويت والبحرين وقطر والإمارات وجنوبي العراق.
وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر": "الشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الثور وعادة العواصف الرملية تخف في نهاية شهر مايو عدا الشرقية حتى منتصف يوليو تقريباً، وجازان حتى منتصف شهر أغسطس".
وفي وقت سابق اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، -بمشيئة الله تعالى- عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها أكثر من 45 كم/ساعة؛ ما تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب المملكة، وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، كما يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، وتكون السماء غائمةً جزئياً على مرتفعات جازان وعسير، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والحدود الشمالية.