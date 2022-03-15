مثل هذا اليوم قبل 68 عاماً.. أمر ملكي بتأسيس وزارة التجارة

في مثل هذا اليوم من الموافق 15 من مارس من العام 1954 صدر الأمر بتأسيس وزارة التجارة.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز على حسابها بتويتر تقول "قبل ٦٨ عامًا حدث في مثل هذا اليوم ١٥ / ٣ / ١٩٥٤م الموافق 11 رجب من العام الهجري 1373 صدور أمر ملكي بتأسيس وزارة التجارة.
واعتادت #دارة_الملك_عبدالعزيز، وعبر حسابها على تويتر، على توثيق عددٍ من الأحداث التاريخية التي مرت بالمملكة بشكل يومي حيث كانت قد أشارت أمس الأول إلى واقعة تاريخية حدثت في ١٣ مارس ١٩٣٨م بشأن صدور أمرٍ سامٍ بالموافقة على نظام رفع الأعلام واستخداماتها في المملكة العربية السعودية.