مجاناً.. مزارع بالأفلاج والسليل والدواسر تفتح أبوابها لترعى آلاف الإبل

وفي خطوة وجدت إشادة وثناءً من ملاك ومربي الإبل، أعلن في محافظة الأفلاج المواطنان هندي بن فرحان آل عمار ورشيد بن عجب آل عمار، فتح 70 برجًا في 12 محورًا زراعيًا التهيئة لفتح أبواب تلك المحاصيل الزراعية لأهل البادية غداً أو بعد غدٍ، واستضافتهم خلال فصل الصيف بمشاريعهم للرعي من محاصيلها مجاناً وبدون أي مقابلة مالي والمكوث بها والراحة من التنقل في الصحراء في هذه الأجواء الحارة للبحث عن الكلأ لإبلهم.