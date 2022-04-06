مجدداً.. الأمن العام محذراً من استغلال الأطفال والمسنين في التسوّل: من جرائم "الاتجار بالبشر"

وتفصيلاً، أوضحت النيابة العامة في وقت سابق، أن النظام يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وتصل العقوبات في هذا الشأن إلى السجن مدة (١٥) سنة، وغرامة (مليون) ريال، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.