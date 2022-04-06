مجدداً.. الأمن العام محذراً من استغلال الأطفال والمسنين في التسوّل: من جرائم "الاتجار بالبشر"

جدد الأمن العام السعودي تحذيره من استغلال الأطفال وكبار السن في التسوّل، حيث إن ذلك يدخل في جرائم الاتجار بالبشر الذي يعاقب عليه النظام.
وتفصيلاً، أوضحت النيابة العامة في وقت سابق، أن النظام يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وتصل العقوبات في هذا الشأن إلى السجن مدة (١٥) سنة، وغرامة (مليون) ريال، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وجدد "الأمن العام" أيضاً، دعوته للإبلاغ عن المتسولين من خلال الاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (999) في باقي مناطق المملكة.