مجلات "الكوميك" تستهوي عشاق المغامرات في معرض "ستان لي" بموسم جدة

واستعرضت المجلات المعروضة قصصًا من البدايات لكل شخصية من بينها شخصيات: (سبايدرمان، هالك، أيرومان)، وأكثر من 15 شخصية شهيرة بارزة في عالم الكوميك، وتعد شخصية SUB-Mariner التابعة لمجلة Human Torch، أقدم مجلة معروضة، وتم تدشينها في عام 1940، وتتراوح قيمتها بين 500- 750 ألف دولار، وحظيت مجلة Silver Surfer الصادرة في العام 1968 بتوقيع مؤلف القصص "ستان لي" على أول عدد لها، وتصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وتستمد المجلة أهميتها من المخزون الثقافي الغني الذي يكتنزه عالما الكوميك، والأنيمي، والذي يهدف إلى الاحتفاظ بالتاريخ والمعلومات التي تعكس أهمية المعرض؛ إذ تتجاوز قيمة المجلات المعروضة 5 ملايين دولار.