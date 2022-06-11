مجلات "الكوميك" تستهوي عشاق المغامرات في معرض "ستان لي" بموسم جدة

رسمت المجلات الخاصة في عالم الكوميك والأنيمي، طابعًا فريدًا في معرض "ستان لي سوبر كون" بموسم جدة، وشَكّلت تنوعًا ثقافيًّا وأدبيًّا، يُثري المعرفة ويعكس الشعبية الكبيرة التي حققها عالم الكوميك؛ حيث تَضَمّن المعرض في أروقته جناحًا خاصًّا يضم جميع أعداد مجلات الكوميك، ويعود تاريخُ أقدم مجلة للعام 1940م.
وحقق الجناح الذي يضم 24 عددًا ورقيًّا، رواجًا كبيرًا من الزوار، ويعود لزمن حقبة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات الميلادية، ويمكن للزوار مشاهدته والتعريف بالثقافة التي جسّدها "ستان لي" في تاريخه ومسيرته، وتَضمنت كل مجلة تقييمًا خاصًّا بها من 10 درجات، يعود لقيمتها السوقية ولحجم تأثيرها الاجتماعي، وتكرس المجلات عطاء معظم الممثلين في عالم هوليود.
واستعرضت المجلات المعروضة قصصًا من البدايات لكل شخصية من بينها شخصيات: (سبايدرمان، هالك، أيرومان)، وأكثر من 15 شخصية شهيرة بارزة في عالم الكوميك، وتعد شخصية SUB-Mariner التابعة لمجلة Human Torch، أقدم مجلة معروضة، وتم تدشينها في عام 1940، وتتراوح قيمتها بين 500- 750 ألف دولار، وحظيت مجلة Silver Surfer الصادرة في العام 1968 بتوقيع مؤلف القصص "ستان لي" على أول عدد لها، وتصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وتستمد المجلة أهميتها من المخزون الثقافي الغني الذي يكتنزه عالما الكوميك، والأنيمي، والذي يهدف إلى الاحتفاظ بالتاريخ والمعلومات التي تعكس أهمية المعرض؛ إذ تتجاوز قيمة المجلات المعروضة 5 ملايين دولار.