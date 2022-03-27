مجلة أمريكية تنشر مقالاً بحثيًا لعملية قلب مفتوح نادرة لمريض خمسيني بعرعر

وتفصيلاً، تعود تفاصيل الواقعة حينما وصل مواطن في العقد الخامس من العمر إلى مركز القلب التخصصي بمدينة عرعر، وقد تعرض إلى جرح نافذ في القلب نتيجة اختراقه من مسمار مسدس دقاق خاص بالحدادة، واستقراره داخل البطين الأيمن بعد اختراقه جدار الصدر.