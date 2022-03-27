مجلة أمريكية تنشر مقالاً بحثيًا لعملية قلب مفتوح نادرة لمريض خمسيني بعرعر

نشرت المجلة الطبية للدراسات الإكلينيكية وأبحاث الحالات الأمريكية، مقالاً بحثيًا يتعلق بعملية إنقاذ مريض تعرض لإصابة مباشرة في القلب، وأُجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة استغرقت خمس ساعات في مركز القلب التخصصي بمدينة عرعر.
وتفصيلاً، تعود تفاصيل الواقعة حينما وصل مواطن في العقد الخامس من العمر إلى مركز القلب التخصصي بمدينة عرعر، وقد تعرض إلى جرح نافذ في القلب نتيجة اختراقه من مسمار مسدس دقاق خاص بالحدادة، واستقراره داخل البطين الأيمن بعد اختراقه جدار الصدر.
وعلى الفور جرى تنويم المصاب وأُجريت له عملية قلب مفتوح طارئة استمرت خمس ساعات، أشرف عليها فريق طبي مكون من 12 متخصصًا، جرى خلالها استخراج المسمار وعمل الإجراءات اللازمة له وتكللت العملية بالنجاح ووصفت بالنادرة.