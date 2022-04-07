مجلس أمناء "مؤسسة الملك خالد" يُقر الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة

وفي بداية الاجتماع، رفع المجلس تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم واهتمام دائمين، مثمنًا لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- صدور موافقته الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري ابتداءً من مساء يوم الجمعة السابع من شهر رمضان، والتي تُبرز المآثر والقيم النبيلة لمقامه الكريم –حفظه الله-، وحرصه على العمل الخيري، كما تعكس قيم التراحم والعطاء وتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.