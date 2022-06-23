مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعتمد عددًا من القرارات والسياسات

تلا ذلك استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومناقشتها، وكان من أبرزها اعتماد مصفوفة الصلاحيات والسياسات والقوائم المالية للمركز، كما شمل الاجتماع مجموعة من التعيينات في بعض المناصب القيادية بالمركز، والتي تدعم خطة المركز الاستراتيجية ومشاريعه الاستثمارية وبرامج الأبحاث العلمية المستقبلية.