مجلس إدارة "الحبوب" يوافق على مراجعة سعر شراء القمح للموسم الحالي

ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (29) بتاريخ 16/ 1/ 1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30/ 11/ 1443هـ، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح في حال اختيارهم زراعة القمح بديلًا للأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طنّ لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.