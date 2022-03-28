مجلس إدارة "العقار" يعلن حصيلة أرقام الربع الأول من 2022

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الـ18 برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل.
واطلع المجلس في مستهلّ اجتماعه على مستجدات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وأهم إنجازات الهيئة للربع الأول للعام 2022م، ومنها ضوابط الإعلانات العقارية، حيث بلغ عدد المعلنين العقاريين 10.203 معلنين عقاريين، منهم 1047 للمنشآت، وكان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 9156، في حين بلغ عدد التفاويض 5780 تفويضًا عقاريًا.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت العقارية المصنفة 220 منشأة عقارية، وعدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 15 منصة، في حين وصل عدد الاستفسارات إلى مركز خدمة الشركاء بالهيئة 1672 استفسارًا عقاريًا، كما استقبل المركز 147 بلاغًا عقاريًا، وبلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة بالمركز السعودي للتحكيم العقاري 183 نزاعًا عقاريًا.
وناقش المجلس طلب الموافقة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2021م، وكذلك طلب الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام المركز السعوي للتحكيم العقاري.
وحضـر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وتم تحديد المهام والتوصيات للاجتماع القادم.