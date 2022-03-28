مجلس إدارة "العقار" يعلن حصيلة أرقام الربع الأول من 2022

واطلع المجلس في مستهلّ اجتماعه على مستجدات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وأهم إنجازات الهيئة للربع الأول للعام 2022م، ومنها ضوابط الإعلانات العقارية، حيث بلغ عدد المعلنين العقاريين 10.203 معلنين عقاريين، منهم 1047 للمنشآت، وكان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 9156، في حين بلغ عدد التفاويض 5780 تفويضًا عقاريًا.