مجلس إدارة شركة الكهرباء يوافق على تعيين "القنون" رئيساً تنفيذياً

ويتمتع "القنون" بخبرة هندسية وقيادية وإدارية تمتد لأكثر من 35 عاماً، حيث تدرج في عدد من الوظائف الهندسية والقيادية، ليصبح نائباً للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء لنشاط التوزيع وخدمات المشتركين عام 2018م، قبل أن يصدر قرار مجلس إدارة الشركة بتعيينه رئيساً تنفيذياً مكلفاً بتاريخ 7 يونيو 2021م.