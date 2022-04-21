مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يقر استراتيجية الهيئة المستقبلية

وكان مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قد عقد في وقت سابق اليوم، اجتماعه العشرين، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات، التي تسهم في تطوير العمل الإداري والإعلامي المقدم عبر منصات الهيئة؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات المشاهدين.