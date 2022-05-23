مجلس إدارة هيئة المراجعين يعتمد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

وأوضح القرار التزام المنشآت القائمة قبل صدور القرار بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القواعد المعلنة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار بتاريخ 20/5/2022م، وفقاً للآلية التصحيحية التي تصدرها الهيئة.