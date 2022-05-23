مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف يدعو لتنسيق جهود القطاعات المعنية وتحفيز الاستثمار بالمحافظة

عقد مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف أمس أول اجتماعاته برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وثمّن المجتمعون دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمحافظة الطائف، داعين المولى عز وجل أن يوفقهما لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.
وبحث مجلس الإدارة عددًا من الموضوعات الهادفة إلى تنسيق جهود القطاعات المعنية بتنمية الطائف، وإعداد الدراسات والرؤى والخطط والدراسات وتحفيز الاستثمار في المحافظة.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة يترأسه الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وعضوية الأمير سعود بن نهار بن سعود، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعبد العزيز بن إسماعيل طرابزوني، والدكتور خالد عمر عزام، وممثل من صندوق الاستثمارات العامة.