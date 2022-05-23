مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف يدعو لتنسيق جهود القطاعات المعنية وتحفيز الاستثمار بالمحافظة

يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة يترأسه الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وعضوية الأمير سعود بن نهار بن سعود، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعبد العزيز بن إسماعيل طرابزوني، والدكتور خالد عمر عزام، وممثل من صندوق الاستثمارات العامة.