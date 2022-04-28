مجلس الأعمال التركي السعودي .. استغلال إمكانات البلدين للوصول إلى شراكات استراتيجية

وتحتل المنتجات الكيماوية الجزء الأكبر من الصادرات السعودية إلى تركيا التي تستورد منها ما قيمته 2.7 مليار دولار تقريبًا، وذلك لجودة المنتجات الكيماوية السعودية بحسب التقييمات التركية في هذا الصدد، فيما تتركز الصادرات التركية إلى السعودية في السجاد واللوحات الكهربائية وحديد البناء والموبيليا، ويمثل الاستثمار ركنًا مهمًا في التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تستثمر مئات الشركات من كل دولة في الدولة الأخرى، وحاليًا تستثمر في المملكة قرابة 390 شركة تركية برأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال، وتعمل هذه الشركات في قطاعات مختلفة من بينها الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، ومثل غيرها من الزيارات المتبادلة لقادة البلدين، فمن المرجح أن تدفع الزيارة الحالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب.