مجلس التعاون الخليجي يستضيف مشاورات يمنية - يمنية في الرياض

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم (الخميس)، أن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية- يمنية في الرياض هذا الشهر، بهدف توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين.