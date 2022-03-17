مجلس التعاون الخليجي يستضيف مشاورات يمنية - يمنية في الرياض

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم (الخميس)، أن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية- يمنية في الرياض هذا الشهر، بهدف توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين.
وأفاد "الحجرف" في مؤتمر صحفي، بأن المفاوضات ستجرى بين 29 مارس الجاري وحتى السابع من أبريل.
وأضاف أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.
ولفت إلى أن ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة، إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.
ودعا "الحجرف" جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء؛ للمشاركة في هذه المشاورات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.