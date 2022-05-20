مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش عدداً من الموضوعات على جدول أعماله

واطّلع المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي الربعي، وتضمن العرض أهم التطورات في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الدولي، والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى المرئيات والتوصيات.