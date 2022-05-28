"مجلس الصحة الخليجي": تحليل الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة معادن الجسم.. وخصل الشعر "إشاعة"

سلط مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على إشاعة دارجة لدى الكثير من الناس حول فحص الشعر لمعرفة نسبة المعادن داخل جسم الإنسان، وأن هذا المفهوم خاطئ، والصحيح أن معرفة نسبة المعادن يكون عن طريق فحص الدم، وأن أكثر المعادن التي يتم إجراء تحليل لها هي نسبة الحديد والكالسيوم واليود والزينك والمغنيسيوم.