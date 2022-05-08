"مجلس الصحة الخليجي" يوضح الفرق بين السجائر الإلكترونية والعادية وأيهم أكثر ضرراً

وأضاف مجلس الصحة الخليجي أن الأغلبية يفضلون السجائر الإلكترونية بسبب سهولة استخدامها وإتاحتها الدائمة في أيدي المدخنين، بل إن الغالب يتقبلون رائحتها؛ ما شجعهم على استهلاكها بشكل كبير، ومع ذلك يجب أن لا نغفل أنها لا تخلو من المواد الضارة.