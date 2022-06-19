مجلس الصحة الخليجي يوقع اتفاقية مع "نبراس" للتعزيز الصحي والإعلامي

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وإشهار المحتوى التوعوي والخاص بالحملات التوعوية ذات العلاقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يعمل الطرفان وفقاً لهذه الاتفاقية على التعاون في مجال التوعية الصحية من خلال عدة وسائل وآليات من بينها التعاون في إعداد المحتوى وتصميم الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، والتعاون في نشر حملة الوقاية من المخدرات في جميع المنصات التابعة لنبراس، والتعاون على رفع الوعي في المجتمع الخليجي من خلال تعزيز وإعادة نشر المحتوى التوعوي.