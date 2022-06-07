مجلس القضاء الإداري يوافق على تعيين وترقية 82 قاضيًا

وأفاد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن المجلس وافق على تعيين 38 قاضيًا، وترقية 44 قاضًا آخر، كما ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتابع سير العملية القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم.