مجلس الوزراء: الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة وحدها بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة عالمياً

وتناول #مجلس_الوزراء مجمل المحادثات بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول، الرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وأعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني حول الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين.