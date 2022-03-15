مجلس الوزراء: الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة وحدها بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة عالمياً

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة #مجلس_الوزراء حيث أطلع -حفظه الله- المجلس على فحوى المباحثات مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارته للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.
وتناول #مجلس_الوزراء مجمل المحادثات بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول، الرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وأعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني حول الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين.
وجدد المجلس التأكيد على أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.
وقدّر المجلس ما عبّرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للاعتداء الجبان الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، وتأييدٍ للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.