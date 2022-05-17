مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة

عاشراً :

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية حمد بن سليمان بن خالد النذير إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية فهد بن محمد بن إبراهيم الرشودي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية حمد بن إبراهيم بن محمد بن عصفور إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات البحرية.

ــ ترقية سعد بن ناصر بن محمد الربيع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات الدفاع الجوي.

ــ ترقية عبدالمحسن بن سليمان بن عبدالمحسن الضبعان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية حسين بن هادي بن حمد آل هنان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.

ــ ترقية نواف بن قاعد بن ضويحي العتيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية.

ــ ترقية المهندس / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الحقان إلى وظيفة (مهندس مدني مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

ــ ترقية الدكتور / راشد بن إبراهيم بن عبدالله الورقان إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للأوقاف، ومركز دعم اتخاذ القرار، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.