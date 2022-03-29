مجلس الوزراء يطلع على تقييمٍ للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم جلسة مجلس الوزراء، حيث استعرض المجلس مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف تجاه القضايا الدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.