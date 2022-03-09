مجلس تنسيق المحتوى المحلي يواصل جهوده عبر 7 مبادرات وطنية

واصل مجلس تنسيق المحتوى المحلي خلال العام 2021م العمل على مبادراته الرامية في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز فرصه في المملكة من خلال توجيه إنفاق الشركات الأعضاء نحو العناصر المحلية، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز المحتوى المحلي؛ حيث تهدف المبادرات إلى تحقيق عدة مستهدفات تضمنت زيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية.