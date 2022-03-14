مجلس شؤون الأسرة يختتم فعالية هاكاثون "التقنية للكل" ويعلن المشاريع الفائزة

بدأ الحفل بكلمة ألقتها الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري التي قالت: "لمسنا اليوم أهمية التقنية في إدماج كبار السن في المجتمع، لذا حرصنا من خلال هذا الهاكاثون على محاولة تسخير التقنيات والمبادرات الرائعة من المشاركين لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم"، ثم قدمت الشكر لجميع المشاركين في الهاكاثون على جهودهم وحرصهم على فئة كبار السن التي وصفتها بالغالية على قلوبنا.