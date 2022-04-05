مجلس شؤون الأسرة يوقع مذكرة تعاون مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع

وقع مجلس شؤون الأسرة، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؛ لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة وخدمة أهدافهما، وإيصال الرسائل المطلوبة لمختلف أفراد وفئات المجتمع بما يعود بالنفع على أفراد الأسرة كافة، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها من جانب المجلس الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، فيما وقع من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس إسراء بنت منصور عسيري، في إطار سعي مجلس شؤون الأسرة لتحقيق مستهدفاته وفق رؤية المملكة 2030.
وتؤكد الاتفاقية أهمية العمل على مواءمة المبادرات الاستراتيجية الوطنية للأسرة مع مبادرات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والعمل على توسيع نطاق العمل من خلال المبادرات الجديدة وتصميمها وتنفيذها وإعداد تقارير المتابعة لها لتحقيق الأهداف المرجوة.
ووفقًا للاتفاقية يتم التعاون بين الجانبين من خلال المشاركة في إعداد ورش العمل وتبادل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأسرة والأطفال، ووضع السياسة الإعلامية التي تتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأسرة وخطة تفعيل حملات التوعية.
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة هلا التويجري أهمية التعاون مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع لما للهيئة من دورٍ مهم فاعل حسب الاختصاص في ضبط المحتوى المقدم للأسرة، فضلاً عن كونها خطوة مهمة في مسار التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والتي تأتي ضمن استراتيجيات المجلس لبناء العديد من الشراكات مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية لتعزيز مكانة الأسرة.