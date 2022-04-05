مجلس شؤون الأسرة يوقع مذكرة تعاون مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة هلا التويجري أهمية التعاون مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع لما للهيئة من دورٍ مهم فاعل حسب الاختصاص في ضبط المحتوى المقدم للأسرة، فضلاً عن كونها خطوة مهمة في مسار التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والتي تأتي ضمن استراتيجيات المجلس لبناء العديد من الشراكات مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية لتعزيز مكانة الأسرة.