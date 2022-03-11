مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف الحوثي لمصفاة تكرير البترول بالرياض

وأعربت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعد دليلاً جديدًا على سعي مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي لا يستهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية فقط، بل يستهدف تدفق إمدادات الطاقة العالمية.