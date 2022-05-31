مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعقد حلقة نقاش مع 11 جهة حكومية

جاء ذلك ضمن إطار جهود المجمع من أجل تطوير منتجات المجمع وبرامجه المتنوعة، التي يعد مؤشر اللغة العربية من أبرزها، من خلال التكامل والتعاون مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وتبادل التجارب المختلفة والخبرات المتنوعة.