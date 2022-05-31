مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعقد حلقة نقاش مع 11 جهة حكومية

عقد مجمع الملك سلمان العالمي حلقة نقاش بعنوان "التجارب السعودية في بناء المؤشرات"، بهدف التبادل المعرفي والاستفادة من تجارب الخبراء في صناعة المؤشرات وقياسها، بمشاركة 14 خبيرًا يمثلون 11 جهة حكومية.
وناقشت الحلقة بناء المؤشرات وتأثيرها في أداء الجهات الحكومية، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات في بناء المؤشرات وتطبيقها على أرض الواقع، والحلول المقترحة، وكذلك استعراض التجارب في صناعة المؤشرات، وبناء المعايير، والممارسات المتبعة في متابعة تطبيق المؤشر ونتائجه.
جاء ذلك ضمن إطار جهود المجمع من أجل تطوير منتجات المجمع وبرامجه المتنوعة، التي يعد مؤشر اللغة العربية من أبرزها، من خلال التكامل والتعاون مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وتبادل التجارب المختلفة والخبرات المتنوعة.
يُذكر أن المجمع قد أطلق في وقت سابق "مؤشر اللغة العربية" الذي يتضمن تحليلًا كمّيًّا ونوعيًّا لأبرز القضايا المتعلقة باللغة العربية، مقارنةً باللغات العالمية الأخرى؛ لأجل صناعة مؤشرات تتمكن من إجراء تحليلٍ شامل لحالة اللغة العربية، وقياس أدائها في العالم على صعيد الركائز الحيوية المهمة.