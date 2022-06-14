"مجمع الملك سلمان العالمي" يبرز تجارب المؤسسات المحلية في اختبارات الكفاية اللغوية

وألقيت كلمات المتحدثين الرئيسيين والمشاركين المتخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ إذ شارك في الملتقى طائفة من الأكاديميين من جهات متعددة شملت مركز قياس "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، والجامعات السعودية، ومعاهد ووحدات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التابعة لكل من: الجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبد العزيز، والجامعة الإسلامية، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وجامعة تبوك، وجامعة بيشة، وجامعة الباحة، وجامعة جازان، وجامعة الطائف، وجامعة الأمير سطام.