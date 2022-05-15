"مجمع الملك سلمان العالمي" يطلق مشروع "الندوات العلمية" بالشراكة مع جهات لغوية عالمية

وأشار إلى أن المشروع سيقدم "12 ندوة"، تقدّم عددًا من المجالات اللغوية الرئيسة، وذلك بما يشمل عدداً من الاحتياجات المعرفية ومنها: الأمن اللغوي "واقع اللغة العربية"، والهوية اللغوية العربية وتعزيز مكانتها، والترجمة والتعريب، والتخطيط والسياسة اللغوية في العالم العربي، والتنسيق بين المؤسسات اللغوية في خدمة العربية، والاختبارات اللغوية "جهود في العربية"، واللغة العربية والحوسبة، وواقع الدراسات اللغوية في المجلات العلمية، ومشروعات حفظ تاريخ العربية، وبرامج تعليم العربية "لغة ثانية حول العالم"، والرمزيات في الثقافة العربية، والدراسات المعجمية وقضايا المصطلح.

ويأتي هذا المشروع ليحقق أهداف المجمع في خدمة اللغة العربية, وتيسير تعلمها داخل المملكة وخارجها لتواكب المتغيرات في جميع المجالات.