مجمع الملك سلمان العالمي ينظم الحفل الختامي لمنافسات تحدي "برمجان العربية"

وأضاف الوشمي أن "برمجان العربية" يُعَد أحد المشاريع الرئيسة لقطاع "الحوسبة اللغوية" في مجمع الملك سلمان للغة العربية، ويسهم في ربط التقنيات الحديثة باللغة العربية، وبناء التطبيقات والأدوات والبرامج الكفيلة بالمحافظة على العربية في ظل التوسع التقني في اللغات الأخرى، كما وزعت الجوائز على اثنتين وعشرين (22) جائزة، مُنِحت اثنتا عشرة (12) جائزة منها للمسارات الثلاثة الأولى، وهي: "تحدي الشعر العربي"، و"تحدي المعجم"، و"تحدي الألعاب اللغوية للأطفال". في حين وُزِّعت الجوائز العشر الأخرى على الفائزين في خمسة (5) مشاريع، بمعدل جائزتين لكل مشروع، وهي: "الفكرة الابتكارية"، و"جاذبية العرض التسويقي"، و"تجربة المستخدم"، و"جودة البيانات"، و"الرمز (الكود) الأنظف".