مجمع الملك فهد: طباعة القرآن برواية البزي عن ابن كثير

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن طباعة الإصدار الجديد للقرآن الكريم وفق رواية البزي عن ابن كثير المكي. تتميز هذه الطبعة بأنها تطبع لأول مرة في مجمع الملك فهد، ويوافق المصحف الكريم برواية البزي عن ابن كثير المكي في صفحاته المصحف الكريم المطبوع في المجمع وفق رواية حفص، الذي تبدأ كل صفحة فيه بآية وتنتهي بآية.
ويأتي إطلاق هذه الطبعة مواكبًا للدعم غير محدود الذي يجده المجمع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين اللذين أوليا طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام الوزير المشرف العام على المجمع، الذي يؤكد دائمًا أهمية مضاعفة الجهد لإيصال إصدارات المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس، وبمختلف الروايات.