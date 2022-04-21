مجمع الملك فهد: طباعة القرآن برواية البزي عن ابن كثير

ويأتي إطلاق هذه الطبعة مواكبًا للدعم غير محدود الذي يجده المجمع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين اللذين أوليا طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام الوزير المشرف العام على المجمع، الذي يؤكد دائمًا أهمية مضاعفة الجهد لإيصال إصدارات المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس، وبمختلف الروايات.