مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يُنقذ طفلاً من الاختناق

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنقاذ طفل يبلغ من العمر ١١ عاماً وصل مع أسرته للطوارئ فاقداً الوعي، ويعاني من صعوبة بالغة في التنفس.