مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يُنقذ طفلاً من الاختناق

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنقاذ طفل يبلغ من العمر ١١ عاماً وصل مع أسرته للطوارئ فاقداً الوعي، ويعاني من صعوبة بالغة في التنفس.
وتم عمل أشعة عاجلة للمريض وتبين وجود جسم غريب بداخله، حيث تم على الفور تجهيز غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة قام عليها أطباء جراحة الصدر والتخدير.
وأظهرت تلك العملية استنشاق الطفل لجسم معدني صلب غريب استقر في أقصى القصبة الهوائية اليمنى، وتم إخراجه بواسطة المنظار الشعبي الصلب المخصص لهذا النوع من العمليات ولهذه الفئة العمرية.
وغادر الطفل المجمع بعد استقرار حالته والاطمئنان عليه - ولله الحمد - .
يُذكر بأن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف تبلغ سعته 800 سرير، منها 300 ببرج النساء والولادة، ويعدُ أكبر منشأة صحية على مستوى المحافظة، ويزخر بإمكانيات بشرية وطبية متقدمة.